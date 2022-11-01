Не рискуйте: 9 жителей Днепропетровщины отравились грибами

Будьте осторожны!

В 2022 году на Днепропетровщине 9 человек отравились дикорастущими грибами. В их числе и дети. Девочка 8 лет умерла. Такую статистику сообщили в областной военной администрации.

Последствия неосторожного употребления грибов были в Днепре, Кривом Роге, Каменском, Верхнеднепровске. Все пострадавшие собирали знакомые уже дикорастущие грибы по знакомым признакам, употребляли их после кулинарной обработки.

Жителям напоминают, что при первых же симптомах отравления необходимо быстро обратиться к врачам. Кроме того, при военном положении вообще запрещено посещение лесов.

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