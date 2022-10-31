Ограбил и скрылся: на Днепропетровщине правоохранители разыскивают 35-летнего мужчину

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Если вы знаете, где скрывается Олег Головко, сообщите на линию «102».

Особые приметы: татуировка на левой руке в виде фигуры, которая напоминает крест.

Приметы: на вид 35 лет, рост 163-165 см, худощавого телосложения, волосы короткие светлые, глаза светлые.

Как сообщает пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области, 35-летний мужчина подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж), и скрывается от правоохранительных органов.

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