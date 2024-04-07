Над Днепропетровщиной силы ПВО сбили вражескую ракету

В воскресенье вечером, 7 апреля, бойцы Воздушного командования «Схід» в Днепропетровской области уничтожили вражескую крылатую ракету. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.
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