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Над Днепропетровщиной силы ПВО сбили вражескую ракету

Сегодня 22:37
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Силы противовоздушной обороны сбили вражескую крылатую ракету над Криворожским районом Днепропетровской области.

Новости Днепра про Над Днепропетровщиной силы ПВО сбили вражескую ракету

В воскресенье вечером, 7 апреля, бойцы Воздушного командования «Схід» в Днепропетровской области уничтожили вражескую крылатую ракету. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

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