В Днепре возле «Сильпо» с утра сидит привязанная к столбу собака: люди несут ей воду

Нагорная часть Днепра стала интенсивно застраиваться в начале прошлого века. Сначала на Соборной горе появился горный институт, потом были возведены другие вузы. В 1930-х годов город уже дошел до территории современного Ботанического сада. После него – не было практически ничего,…

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