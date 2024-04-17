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  • В Днепре возле «Сильпо» с утра сидит привязанная к столбу собака: люди несут ей воду

В Днепре возле «Сильпо» с утра сидит привязанная к столбу собака: люди несут ей воду

Сегодня 14:05
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В Днепре кто-то оставил собачку на бул. Славы.

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С самого утра возле «Сильпо» сидит привязанная к столбу заброшенная собака – к себе она никого не подпускает. Неравнодушные люди оставили для животного воду и еду. На место вызвали КП «Зооконтроль».

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