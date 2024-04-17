В Днепре возле «Сильпо» с утра сидит привязанная к столбу собака: люди несут ей воду

С самого утра возле «Сильпо» сидит привязанная к столбу заброшенная собака – к себе она никого не подпускает. Неравнодушные люди оставили для животного воду и еду. На место вызвали КП «Зооконтроль».
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