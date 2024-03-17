На Днепропетровщине наши защитники сбили вражеский беспилотник

Сегодня поздно вечером наши защитники уничтожили беспилотник, который россияне направили на область. Очистили небо над Синельниковским районом!
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
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