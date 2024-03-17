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На Днепропетровщине наши защитники сбили вражеский беспилотник

Сегодня 21:55
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Спасибо нашим защитникам!

Новости Днепра про На Днепропетровщине наши защитники сбили вражеский беспилотник

Сегодня поздно вечером наши защитники уничтожили беспилотник, который россияне направили на область. Очистили небо над Синельниковским районом!

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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