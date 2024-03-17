На Днепропетровщине наши защитники сбили вражеский беспилотник

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Сегодня поздно вечером наши защитники уничтожили беспилотник, который россияне направили на область. Очистили небо над Синельниковским районом!

Спасибо нашим защитникам!

Днепр – один из самых криминальных городов Восточной Европы.

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