В Днепре патрульный помог бабушке, которая потерялась

Недавно в Днепре потерялась бабушка. Пожилая женщина хотела вернуться домой, но не помнила, куда ей идти.
На помощь старушке пришел патрульный Олег Борцов.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Днепропетровской области.
Олег как раз возвращался домой из ночной смены. Он подошел к женщине и предложил ей помощь, ведь на улице шел дождь. Пенсионерка объяснила, что замерзла и решила зайти в магазин, где ее и заметил патрульный. Он позвал на помощь своих коллег, которые установили личность женщины и доставили ее к месту жительства.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Западном 14-летние подростки спасли жизнь мужчине.
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