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Не ризикуйте: 9 мешканців Дніпропетровщини отруїлися грибами

Сьогодні 09:30
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Будьте обережні!

Новости Днепра про Не ризикуйте: 9 мешканців Дніпропетровщини отруїлися грибами

Протягом 2022 року на Дніпропетровщині 9 людей отруїлися дикорослими грибами. Серед них і діти. Дівчинка 8 років померла. Таку статистику повідомили в обласній військовій адміністрації.

Наслідки необережного вживання грибів були у Дніпрі, Кривому Розі, Кам’янському, Верхньодніпровську. Усі постраждалі збирали нібито знайомі вже дикорослі гриби за знайомими ознаками, вживали їх після кулінарної обробки.

Мешканцям нагадують, що за перших же симптомів отруєння необхідно швидко звернутися до лікарів. Крім цього, за воєнного стану взагалі заборонено відвідування лісів.

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Новости Днепра про Не ризикуйте: 9 мешканців Дніпропетровщини отруїлися грибамиУкраїнська Новости Днепра про Не ризикуйте: 9 мешканців Дніпропетровщини отруїлися грибамиРусский

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