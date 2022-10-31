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Менял окна в подъезде: в Днепре на Новокрымской мужчина выпал с 6-го этажа

Сегодня 17:04
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Сегодня, 31 октября, в Днепре на улице Новокрымской произошел несчастный случай.

Новости Днепра про Менял окна в подъезде: в Днепре на Новокрымской мужчина выпал с 6-го этажа

Там мужчина, который менял окна в подъезде одного из домов, выпал с шестого этажа. К сожалению, травмы были несовместимы с жизнью, мужчина погиб.

На место происшествия приехали правоохранители.

Они будут устанавливать все обстоятельства происшествия.

Новости Днепра про Менял окна в подъезде: в Днепре на Новокрымской мужчина выпал с 6-го этажа

Новости Днепра про Менял окна в подъезде: в Днепре на Новокрымской мужчина выпал с 6-го этажа

Новости Днепра про Менял окна в подъезде: в Днепре на Новокрымской мужчина выпал с 6-го этажа

Источник: «Информатор».

Напомним, ранее мы писали, что в Павлограде нашли расчлененный труп.

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Новости Днепра про Менял окна в подъезде: в Днепре на Новокрымской мужчина выпал с 6-го этажаУкраїнська Новости Днепра про Менял окна в подъезде: в Днепре на Новокрымской мужчина выпал с 6-го этажаРусский

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