Менял окна в подъезде: в Днепре на Новокрымской мужчина выпал с 6-го этажа

Сегодня, 31 октября, в Днепре на улице Новокрымской произошел несчастный случай.

Там мужчина, который менял окна в подъезде одного из домов, выпал с шестого этажа. К сожалению, травмы были несовместимы с жизнью, мужчина погиб.

На место происшествия приехали правоохранители.

Они будут устанавливать все обстоятельства происшествия.

Источник: «Информатор».

Напомним, ранее мы писали, что в Павлограде нашли расчлененный труп.

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