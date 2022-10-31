Менял окна в подъезде: в Днепре на Новокрымской мужчина выпал с 6-го этажа

Там мужчина, который менял окна в подъезде одного из домов, выпал с шестого этажа. К сожалению, травмы были несовместимы с жизнью, мужчина погиб.
На место происшествия приехали правоохранители.
Они будут устанавливать все обстоятельства происшествия.
Источник: «Информатор».
Напомним, ранее мы писали, что в Павлограде нашли расчлененный труп.
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