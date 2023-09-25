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Не рассчитал: в Кривом Роге водитель Mazda влетел в подземный переход

Сегодня 12:16
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В Кривом Роге произошла очень странная авария.

Новости Днепра про Не рассчитал: в Кривом Роге водитель Mazda влетел в подземный переход

Сегодня, 25 сентября, в Центрально-Городском районе города водитель автомобиля Mazda на скорости влетел в подземный переход.

Об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что автомобиль остановила колонна, передняя часть машины полностью разбита.

Новости Днепра про Не рассчитал: в Кривом Роге водитель Mazda влетел в подземный переход

Водителя иномарки без сознания госпитализировали в больницу. Он находится в реанимации.

Также некоторые Telegram-каналы пишут, что в автомобиле был и пассажир – он отделался испугом.

На месте ДТП работают правоохранители. Они и будут выяснять все обстоятельства произошедшего.

Новости Днепра про Не рассчитал: в Кривом Роге водитель Mazda влетел в подземный переход

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре возле ТРЦ «Нагорка» Citroen сбил ребенка на самокате.

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Новости Днепра про Не рассчитал: в Кривом Роге водитель Mazda влетел в подземный переходУкраїнська Новости Днепра про Не рассчитал: в Кривом Роге водитель Mazda влетел в подземный переходРусский

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