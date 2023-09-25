В Днепре возле ТРЦ «Нагорка» Citroen сбил ребенка на самокате

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Все обстоятельства аварии будет выяснять полиция.

На место ДТП вызвали «скорую» и полицию. У пострадавшего подростка диагностировали ссадины на лице и ногах.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Там автомобиль Ctiroen сбил 15-летнего мальчика на электросамокате.

Вчера, 24 сентября, в Днепре возле ТРЦ «Нагорка» на улице Архитектора Олега Петрова произошла авария.

Пожалуйста, будьте внимательны на дорогах!

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