В Днепре возле ТРЦ «Нагорка» Citroen сбил ребенка на самокате

Вчера, 24 сентября, в Днепре возле ТРЦ «Нагорка» на улице Архитектора Олега Петрова произошла авария.
Там автомобиль Ctiroen сбил 15-летнего мальчика на электросамокате.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
На место ДТП вызвали «скорую» и полицию. У пострадавшего подростка диагностировали ссадины на лице и ногах.
Все обстоятельства аварии будет выяснять полиция.
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