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Жителей Днепра предупреждают об опасном метеоявлении: что известно

Сегодня 09:32
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Пожалуйста, будьте осторожны!

Новости Днепра про Жителей Днепра предупреждают об опасном метеоявлении: что известно

Синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии предупреждают жителей Днепра и области об опасном метеоявлении: в период с 24 по 30 сентября на территории Днепропетровской области сохранится чрезвычайная (V класса) пожарная опасность.

Прогнозируется:

25 сентября: Облачно. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 10-15°С, днем 24-29°С, по городу ночью 13-15°С, днем 26-28°С.

26-27 сентября: Облачно. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°С, днем 24-29°С.

Пожалуйста, в этот период будьте максимально осторожны с огнем, не сжигайте мусор и сухостой!

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