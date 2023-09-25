Жителей Днепра предупреждают об опасном метеоявлении: что известно

Пожалуйста, будьте осторожны!

Синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии предупреждают жителей Днепра и области об опасном метеоявлении: в период с 24 по 30 сентября на территории Днепропетровской области сохранится чрезвычайная (V класса) пожарная опасность.

Прогнозируется:

25 сентября: Облачно. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 10-15°С, днем 24-29°С, по городу ночью 13-15°С, днем 26-28°С.

26-27 сентября: Облачно. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°С, днем 24-29°С.

Пожалуйста, в этот период будьте максимально осторожны с огнем, не сжигайте мусор и сухостой!

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