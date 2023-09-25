В Минэнерго рассказали, планируется ли повышение тарифов на электроэнергию в ближайшее время

Правительство не планирует повышать тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей в осенне-зимний период.
Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.
Он напомнил, что до конца декабря действует положение о возложении спецобязанностей на рынке электроэнергии. Документ обязывает снабжать бытовых потребителей доступной электроэнергией.
И мы будем продолжать действие положения до конца отопительного сезона. Поэтому вопрос повышения тарифов даже не обсуждается, – сказал Галущенко.
Также министр подчеркнул, что энергосистема Украины полностью готова к прохождению осенне-зимнего периода с точки зрения обеспечения ресурсами, подготовленности генерации и системы передачи.
Единственный фактор, который может повлиять на отключение электроснабжения, – это атаки врага. Мы делаем все, чтобы такие отключения, если они будут следствием атак, были краткосрочными. Для этого уже наработано огромное количество решений, которые мы испытали и в прошлую зиму, и сейчас мы их модифицировали для того, чтобы максимально обеспечить потребителей электроэнергией, – сказал он.
Отметим, с 1 июня 2023 года население платит за электроэнергию 2,64 грн за киловатт-час.
Напомним, ранее мы писали, изменятся ли тарифы на газ, тепло и горячую воду для жителей Днепра в зимне-осенний период.
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