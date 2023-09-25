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  • Ярослава Магучих из Днепра претендует на звание лучшей легкоатлетки года: как проголосовать

Ярослава Магучих из Днепра претендует на звание лучшей легкоатлетки года: как проголосовать

Сегодня 08:34
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Важен каждый голос!

Новости Днепра про Ярослава Магучих из Днепра претендует на звание лучшей легкоатлетки года: как проголосовать

Днепровская спортсменка Ярослава Магучих претендует на звание «Лучшей легкоатлетки-2023» по версии European Athletics.

Об этом сообщили на ФБ-странице НОК Украины.

В активе 22-летней днепрянки в этом году:

  • Золото чемпионата мира;
  • Золото чемпионата Европы в помещении;
  • Золото европейских игр;
  • Победа в финале Бриллиантовой лиги;
  • Лучший результат сезона в мире – 2,03 м.
 
Как проголосовать:
  • сделайте репост поста о ней в Twitter;
  • лайкните ее фото в списке номинантов на странице European Athletics в Facebook или Instagram.
 
Голосование продлится до 2 октября.

Имя победительницы будет объявлено на торжественной церемонии Golden Tracks 21 октября в Вильнюсе (Литва).

 

Новости Днепра про Ярослава Магучих из Днепра претендует на звание лучшей легкоатлетки года: как проголосоватьУкраїнська Новости Днепра про Ярослава Магучих из Днепра претендует на звание лучшей легкоатлетки года: как проголосоватьРусский

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