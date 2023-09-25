Ярослава Магучих из Днепра претендует на звание лучшей легкоатлетки года: как проголосовать

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Имя победительницы будет объявлено на торжественной церемонии Golden Tracks 21 октября в Вильнюсе (Литва).

Голосование продлится до 2 октября.

Как проголосовать:

В активе 22-летней днепрянки в этом году:

Об этом сообщили на ФБ-странице НОК Украины.

Днепровская спортсменка Ярослава Магучих претендует на звание «Лучшей легкоатлетки-2023» по версии European Athletics.

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