Ярослава Магучих из Днепра претендует на звание лучшей легкоатлетки года: как проголосовать

Днепровская спортсменка Ярослава Магучих претендует на звание «Лучшей легкоатлетки-2023» по версии European Athletics.
Об этом сообщили на ФБ-странице НОК Украины.
В активе 22-летней днепрянки в этом году:
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