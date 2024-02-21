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Не Новая Самар: нардепы собираются вернуть Новомосковску историческое название

Сегодня 17:56
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Похоже, Новомосковск таки будет называться Самар.

Новости Днепра про Не Новая Самар: нардепы собираются вернуть Новомосковску историческое название

Соответствующее решение принял комитет Верховной рады, сообщила народный депутат Лариса Билозир.

Новомосковску решили вернуть одно из исторических названий – Самар. За этот вариант ранее выступали краеведы и историки, но местные депутаты решили назвать город Новая Самарь.

Однако последнее слово в этом вопросе есть у народных депутатов. Осталось дождаться результативного голосования в парламенте.

Новости Днепра про Не Новая Самар: нардепы собираются вернуть Новомосковску историческое название

Напомним, ранее название Нова Самарь также раскритиковал известный языковед Александр Авраменко, который отметил, что для украинского не характерно окончание слов на «ь».

Что касается названия Самар, которое избрали депутаты, то раньше историк из Новомосковска Константин Мешко объяснил, почему такое наименование тоже имеет право на существование.

Поселок Самар, впервые упомянутый в грамоте польского короля Стефана Батория в 1576 году, на самом деле находился в устье реки Самары при ее впадении в Днепр. Такое название неоднократно встречается в исторических документах.

Также Самар больше всего «прижился» среди населения города, и даже в 19 — начале 20 века местные жители называли Новомосковск Самарью. Поэтому естественно было бы вернуть именно историческое название.

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