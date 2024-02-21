Не Нова Самар: нардепи збираються повернути Новомосковську історичну назву

Схоже Новомосковськ таки буде називатися Самар.

Відповідне рішення ухвалив комітет Верховної ради, повідомила народна депутатка Лариса Білозір.

Новомосковську вирішили повернути одну із історичних назв – Самар. За цей варіант раніше виступали краєзнавці та історики, однак місцеві депутати вирішили назвати місто Нова Самарь.

Проте останнє слово у цьому питанні мають народні депутати. Залишилося дочекатися результативного голосування у парламенті.

Нагадаємо, раніше назву Нова Самарь також розкритикував відомий мовознавець Олександр Авраменко, який зазначив, що для українською не характерно закінчення слів на “ь”.

Стосовно назви Самар, яку обрали депутати, то раніше історик з Новомосковська Констянтин Мешко пояснив, чому таке найменування теж має право на існування.

Містечко Самар, яке вперше згадане у грамоті польського короля Стефана Баторія у 1576 році, насправді знаходилось в гирлі річки Самари при її впадінні у Дніпро. Така назва неодноразово зустрічається в історичних документа.

Також Самар найбільше “прижилась” серед населення міста, і навіть у 19 – на початку 20 століття місцеві мешканці називали Новомосковськ Самар’ю. Тож цілком природно було б повернути саме історичну назву.

Читайте також:

Українська

Автор: