Не Нова Самар: нардепи збираються повернути Новомосковську історичну назву

Відповідне рішення ухвалив комітет Верховної ради, повідомила народна депутатка Лариса Білозір.
Новомосковську вирішили повернути одну із історичних назв – Самар. За цей варіант раніше виступали краєзнавці та історики, однак місцеві депутати вирішили назвати місто Нова Самарь.
Проте останнє слово у цьому питанні мають народні депутати. Залишилося дочекатися результативного голосування у парламенті.
Нагадаємо, раніше назву Нова Самарь також розкритикував відомий мовознавець Олександр Авраменко, який зазначив, що для українською не характерно закінчення слів на “ь”.
Стосовно назви Самар, яку обрали депутати, то раніше історик з Новомосковська Констянтин Мешко пояснив, чому таке найменування теж має право на існування.
Містечко Самар, яке вперше згадане у грамоті польського короля Стефана Баторія у 1576 році, насправді знаходилось в гирлі річки Самари при її впадінні у Дніпро. Така назва неодноразово зустрічається в історичних документа.
Також Самар найбільше “прижилась” серед населення міста, і навіть у 19 – на початку 20 століття місцеві мешканці називали Новомосковськ Самар’ю. Тож цілком природно було б повернути саме історичну назву.
Читайте також:
Автор:
Птаха рятували співробітники ДСНС.
У громаді на Дніпропетровщині можуть зупинити помпову станцію через борги.
Будьте уважні!
Площа займання склала 60 кв. м.