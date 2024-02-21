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Не Нова Самар: нардепи збираються повернути Новомосковську історичну назву

Сьогодні 17:56
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Схоже Новомосковськ таки буде називатися Самар.

Новости Днепра про Не Нова Самар: нардепи збираються повернути Новомосковську історичну назву

Відповідне рішення ухвалив комітет Верховної ради, повідомила народна депутатка Лариса Білозір.

Новомосковську вирішили повернути одну із історичних назв – Самар. За цей варіант раніше виступали краєзнавці та історики, однак місцеві депутати вирішили назвати місто Нова Самарь. 

Проте останнє слово у цьому питанні мають народні депутати. Залишилося дочекатися результативного голосування у парламенті.

Новости Днепра про Не Нова Самар: нардепи збираються повернути Новомосковську історичну назву

Нагадаємо, раніше назву Нова Самарь також розкритикував відомий мовознавець Олександр Авраменко, який зазначив, що для українською не характерно закінчення слів на “ь”.

Стосовно назви Самар, яку обрали депутати, то раніше історик з Новомосковська Констянтин Мешко пояснив, чому таке найменування теж має право на існування.

Містечко Самар, яке вперше згадане у грамоті польського короля Стефана Баторія у 1576 році, насправді знаходилось в гирлі річки Самари при її впадінні у Дніпро. Така назва неодноразово зустрічається в історичних документа.

Також Самар найбільше “прижилась” серед населення міста, і навіть у 19 – на початку 20 століття місцеві мешканці називали Новомосковськ Самар’ю. Тож цілком природно було б повернути саме історичну назву. 

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Новости Днепра про Не Нова Самар: нардепи збираються повернути Новомосковську історичну назвуУкраїнська

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