НБУ вернет плавающий курс доллара, но есть нюанс

Правда, перед тем, как вернуть плавающий курс НБУ, нужно провести ряд важных процессов. И даже после отмены фиксированного курса НБУ будет оставаться активным игроком на рынке.
Об этом сообщило руководство Нацбанка на брифинге после заседания монетарного комитета.
В настоящее время фиксированный официальный курс доллара составляет 36,56. Раньше обменникам и банкам разрешили устанавливать свою стоимость на валюту, но все равно были ограничения. В планах НБУ вернуться к гибкому курсу.
Этому предшествует ряд процессов, предусмотренных согласованной с МВФ программой валютной либерализации. Перед тем, как отпустить курс в свободное плавание, нужно получить удовлетворительные показатели по следующим параметрам:
Так что точных сроков, когда в Украине отменят фиксированный курс, пока нет.
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