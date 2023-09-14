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НБУ вернет плавающий курс доллара, но есть нюанс

Сегодня 17:09
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Национальный банк Украины упразднит фиксированный курс доллара.

Новости Днепра про НБУ вернет плавающий курс доллара, но есть нюанс

Правда, перед тем, как вернуть плавающий курс НБУ, нужно провести ряд важных процессов. И даже после отмены фиксированного курса НБУ будет оставаться активным игроком на рынке.

Об этом сообщило руководство Нацбанка на брифинге после заседания монетарного комитета.

В настоящее время фиксированный официальный курс доллара составляет 36,56. Раньше обменникам и банкам разрешили устанавливать свою стоимость на валюту, но все равно были ограничения. В планах НБУ вернуться к гибкому курсу.

Этому предшествует ряд процессов, предусмотренных согласованной с МВФ программой валютной либерализации. Перед тем, как отпустить курс в свободное плавание, нужно получить удовлетворительные показатели по следующим параметрам:

  • инфляция;
  • реальная рыночная ставка;
  • состояние и объем золотовалютных резервов;
  • ситуация на валютном рынке;
  • финансовая стабильность;
  • риски сохранности.

Так что точных сроков, когда в Украине отменят фиксированный курс, пока нет.

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Новости Днепра про НБУ вернет плавающий курс доллара, но есть нюансУкраїнська Новости Днепра про НБУ вернет плавающий курс доллара, но есть нюансРусский

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