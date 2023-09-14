НБУ вернет плавающий курс доллара, но есть нюанс

Национальный банк Украины упразднит фиксированный курс доллара.

Правда, перед тем, как вернуть плавающий курс НБУ, нужно провести ряд важных процессов. И даже после отмены фиксированного курса НБУ будет оставаться активным игроком на рынке.

Об этом сообщило руководство Нацбанка на брифинге после заседания монетарного комитета.

В настоящее время фиксированный официальный курс доллара составляет 36,56. Раньше обменникам и банкам разрешили устанавливать свою стоимость на валюту, но все равно были ограничения. В планах НБУ вернуться к гибкому курсу.

Этому предшествует ряд процессов, предусмотренных согласованной с МВФ программой валютной либерализации. Перед тем, как отпустить курс в свободное плавание, нужно получить удовлетворительные показатели по следующим параметрам:

инфляция;

реальная рыночная ставка;

состояние и объем золотовалютных резервов;

ситуация на валютном рынке;

финансовая стабильность;

риски сохранности.

Так что точных сроков, когда в Украине отменят фиксированный курс, пока нет.

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