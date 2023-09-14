НБУ поверне плаваючий курс долара, але є нюанс

Національний банк України скасує фіксований курс долара.

Щоправда, перед тим, як повернути плаваючий курс НБУ потрібно провести низку важливих процесів. І навіть після того, як скасують фіксований курс, НБУ залишатиметься активним гравцем на ринку.

Про це повідомило керівництво Нацбанку на брифінгу після засідання монетарного комітету.

Наразі фіксований офіційний курс долара становить 36,56. Раніше обмінникам та банкам дозволили встановлювати свою вартість на валюту, але все одно були обмеження. У планах НБУ повернутися до гнучкого курсу.

Цьому передуватиме низка процесів, передбачених узгодженою з МВФ програмою валютної лібералізації. Перед тим, як відпустити курс у вільне плавання треба отримати задовільні показники за такими параметрами:

інфляція;

реальна ринкова ставка;

стан та обсяг золотовалютних резервів;

ситуація на валютному ринку;

фінансова стабільність;

ризики безпеки.

Тож точних термінів, коли в Україні скасують фіксований курс наразі немає.

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