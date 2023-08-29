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НБУ разрешил продавать населению больше валюты: какие лимиты установили

Сегодня 11:33
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Впервые с начала войны НБУ разрешил банкам продавать населению больше безналичной валюты.

Новости Днепра про НБУ разрешил продавать населению больше валюты: какие лимиты установили

С 29 августа НБУ позволит банкам продавать безналичную иностранную валюту без подтверждения оснований или обязательств для проведения такой операции.

Купить валюту можно по курсу, установленному банком, в пределах ежемесячного лимита в размере 50 тыс. грн в эквиваленте в одном банке.

Также НБУ увеличит со 100 тысяч до 200 тысяч грн в эквиваленте ежемесячный лимит на покупку безналичной иностранной валюты населением с последующим размещением на депозит от трех месяцев.

В настоящее время НБУ надеется осуществить переход к более гибкому обменному курсу и минимизировать множественность обменных курсов.

После начала полномасштабной войны госрегулятор ограничил покупку валюты через банки, а чтобы приобрести ее безналично, нужно было обосновать такую операцию. Теперь это снова свободно можно сделать в пределах установленных сумм.

Такое нововведение должно уменьшить разницу между наличным и официальным курсом.

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Новости Днепра про НБУ разрешил продавать населению больше валюты: какие лимиты установилиУкраїнська Новости Днепра про НБУ разрешил продавать населению больше валюты: какие лимиты установилиРусский

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