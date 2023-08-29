НБУ дозволив продавати населенню більше валюти: які ліміти встановили

Уперше з початку війни НБУ дозволив банкам продавати населенню більше безготівкової валюти.

З 29 серпня НБУ дасть змогу банкам продавати безготівкову іноземну валюту без підтвердження підстав чи зобов’язань для проведення такої операції.

Купити валюту можна за курсом, установленим банком, у межах щомісячного ліміту в розмірі 50 тис. грн в еквіваленті в одному банку.

Також НБУ збільшить зі 100 тисяч до 200 тисяч грн в еквіваленті щомісячний ліміт на купівлю населенням безготівкової іноземної валюти з подальшим розміщенням на депозит від трьох місяців.

Наразі НБУ сподівається здійснити перехід до більш гнучкого обмінного курсу та мінімізувати множинність обмінних курсів.

Після початку повномасштабної війни держрегулятор обмежив купівлю валюти через банки, а щоб придбати її безготівково треба було обґрунтувати таку операцію. Відтепер це знову вільно можна зробити в межах встановлених сум. Таке нововведення має зменшити різницю між готівковим та офіційним курсом.

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