Нацотбор на Евровидение-2024: песни, которых артистов, украинцы будут выбирать в феврале

В финале Нацотбора на Евровидение-2024 сразятся 11 вокалистов. Финал Нацотбора будет проведен в феврале 2024 года. Тогда по результатам онлайн-голосования выиграет только один участник, который поедет на «Евровидение-2024» в шведский город Мальмё.
Обе исполнительницы известны своим творчеством, а Джерри Хейл не в первый раз участвует в Нацотборе. Недавно девушки попали в скандал из-за названия своей песни, поскольку Мать Тереза, которой вдохновлялись певицы, достаточно контроверсионная личность.
Исполнитель уже ездил на Евровидение, однако Melovin решил попробовать свои силы еще раз.
Достаточно незнаком для широкой публики исполнитель, но имеет собственную фан-базу, поэтому ему прочат выигрыш на отборе, по крайней мере, по зрительскому голосованию.
Исполнители попали в скандал, поскольку пользователи сети обвинили их в плагиате российской группы «Тату». Они уверяют, что стиль исполнения и некоторые отрывки песни похожи на музыку россиянок. На эти упреки отреагировал Дмитрий Шуров – музыкальный продюсер украинского Евровидения – который отметил, что треки этих дуэтов совершенно разные.
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