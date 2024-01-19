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Нацотбор на Евровидение-2024: песни, которых артистов, украинцы будут выбирать в феврале

Сегодня 18:45
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Украинцам показали участников Нацотбора на Евровидение 2024 года.

Новости Днепра про Нацотбор на Евровидение-2024: песни, которых артистов, украинцы будут выбирать в феврале

В финале Нацотбора на Евровидение-2024 сразятся 11 вокалистов. Финал Нацотбора будет проведен в феврале 2024 года. Тогда по результатам онлайн-голосования выиграет только один участник, который поедет на «Евровидение-2024» в шведский город Мальмё.

ALYONA ALYONA & JERRY HEIL – TERESA & MARIA 

Обе исполнительницы известны своим творчеством, а Джерри Хейл не в первый раз участвует в Нацотборе. Недавно девушки попали в скандал из-за названия своей песни, поскольку Мать Тереза, которой вдохновлялись певицы, достаточно контроверсионная личность.

MELOVIN – DREAMER 

Исполнитель уже ездил на Евровидение, однако Melovin решил попробовать свои силы еще раз.

YAKTAK – LALALA 

Достаточно незнаком для широкой публики исполнитель, но имеет собственную фан-базу, поэтому ему прочат выигрыш на отборе, по крайней мере, по зрительскому голосованию.

INGRET – KEEPER 

NAZVA – SLAVIC ENGLISH

ANKA – «ПАЛАЛА»

DREVO – ENDLESS CHAIN 

SKYLERR – TIME IS RUNNING OUT 

ZIFERBLAT – PLACE I CALL HOME 

YAGODY – TSUNAMIA 

NAHABA – GLASSS 

Исполнители попали в скандал, поскольку пользователи сети обвинили их в плагиате российской группы «Тату». Они уверяют, что стиль исполнения и некоторые отрывки песни похожи на музыку россиянок. На эти упреки отреагировал Дмитрий Шуров – музыкальный продюсер украинского Евровидения – который отметил, что треки этих дуэтов совершенно разные.

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Новости Днепра про Нацотбор на Евровидение-2024: песни, которых артистов, украинцы будут выбирать в февралеУкраїнська Новости Днепра про Нацотбор на Евровидение-2024: песни, которых артистов, украинцы будут выбирать в февралеРусский

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