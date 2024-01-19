КП Криворожского горсовета планирует потратить 5,5 млн грн на публикации в местных газетах и интернете

Ранее мы писали, что структуры горсовета Каменского планируют потратить на «освещение своей деятельности» сотни тысяч бюджетных гривен. Об этом читайте ТУТ и ТУТ! Не отстают от них и в Кривом Роге.
Так, коммунальное предприятие «Институт развития города Кривого Рога» Криворожского городского совета объявило тендер на «освещение безопасности и защиты жителей, выполнение социально-гуманитарных программ, работы объектов критической инфраструктуры и другой важной информации в условиях особого правового режима (военного положения) через средства массовой информации в сети Интернет и печатных периодических изданиях», на который планируют потратить 5 569 500 гривен.
Об этом свидетельствуют данные на портале публичных электронных закупок ProZorro.
Тендерные заявки будут приниматься до пятницы, 26 января, в этот же день должен пройти аукцион, который определит победителя тендера.
Напомним, ранее мы писали, что КП Каменского горсовета приобрело iPhone 14 Pro и аксессуары к нему на 50 тыс. грн.
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