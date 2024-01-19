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  • КП Криворізької міськради планує витратити 5,5 млн грн на публікації в місцевих газетах та інтернеті

КП Криворізької міськради планує витратити 5,5 млн грн на публікації в місцевих газетах та інтернеті

Сьогодні 17:12
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Тендерний ажіотаж на Дніпропетровщині триває.

Новости Днепра про КП Криворізької міськради планує витратити 5,5 млн грн на публікації в місцевих газетах та інтернеті

Раніше ми писали, що структури міськради Кам’янського планують витратити на “висвітлення своєї діяльності” сотні тисяч бюджетних гривень. Про це читайте ТУТ і ТУТ! Не відстають від них і в Кривому Розі.

Так, комунальне підприємство “Інститут розвитку міста Кривого Рогу” Криворізької міської ради оголосило тендер на “висвітлення щодо безпеки й захисту мешканців, виконання соціально-гуманітарних програм, роботи об’єктів критичної інфраструктури та іншої важливої інформації в умовах особливого правового режиму (воєнного стану) через засоби масової інформації в мережі Інтернет та друкованих періодичних виданнях”, на який планують витратити 5 569 500 гривень.

Про це свідчать дані на порталі публічних електронних закупівель ProZorro.

Тендерні заявки будуть прийматися до п’ятниці, 26 січня, у цей же день має відбутися аукціон, який визначить переможця тендеру.

Новости Днепра про КП Криворізької міськради планує витратити 5,5 млн грн на публікації в місцевих газетах та інтернеті

Нагадаємо, раніше ми писали, що КП Кам’янської міськради придбало iPhone 14 Pro та аксесуари до нього на 50 тис. грн.

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Новости Днепра про КП Криворізької міськради планує витратити 5,5 млн грн на публікації в місцевих газетах та інтернетіУкраїнська

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