В Днепре на Донецком шоссе Nissan сбил женщину на переходе: полиция разыскивает свидетелей ДТП

Важна любая информация!

Во вторник, 16 января, на Донецком шоссе около 6:50 произошла авария: там водитель Nissan X-TRAIL сбил женщину-пешехода. В результате ДТП она получила телесные повреждения.

Как установили правоохранители, водитель иномарки двигался по улице Донецкое шоссе со стороны проспекта Мира в направлении ул. Передовой. Во время движения в районе дома №121 водитель совершил наезд на женщину-пешехода, которая, предварительно, пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

По указанному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас полицейские разыскивают свидетелей ДТП. Поэтому, если вы что-то видели или знаете, обратитесь, пожалуйста, за номером: (067) 565 46 58!

Читайте также:

Українська Русский

Автор: