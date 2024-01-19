«Майами в 15 минутах от центра»: в Днепре у озера построят ЖК с собственным пляжем

Застройщики раскрыли подробности нового ЖК, который планируют построить возле водоема на ж/м Ломовский.

На ж/м Ломовский хотят построить новый ЖК. Об этих планах ранее сообщалось на градсовете. Архитекторы, представившие проект новой застройки, утверждали, что комплекс будет продолжением массива. Разработчики обещали обустроить не только жилую, но и рекреационную зону, поскольку дома появятся у озера.

Назовут новый ЖК «Новеллы», сообщила Vlada Mikolyuk. Так необычное название обусловлено тем, что место, где появятся дома, раньше любила украинская интеллигенция. Здесь, на берегу Днепра, художники писали картины и произведения.

Среди них – Олесь Гончар. И именно в честь его произведений – новелл, решили назвать будущий ЖК, – объясняют застройщики.

Реализацию проекта будет осуществлять компания «Баливка груп». Именно они в последнее время застраивали Левобережный-3.

Проектированием занимался архитектор, долгое время живший в США. Разработчик проекта хочет воплотить в Днепре тенденцию «Майами 15-минутного города».

Смысл проекта – построить такую культуру в Днепре: заменить «бетонные джунгли» открытыми кварталами и прибрежными парками в пределах 15-минутного передвижения от центра, – отмечает архитектор.

Кроме домов в новом ЖК обустроят парк детские и спортивные площадки, укрытия, магазины, кафе, рестораны, медицинские заведения, уютные зоны отдыха, собственный пляж и т.д.

Дата начала строительства не указывается, но отмечается, что это произойдет «в ближайшие годы».

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