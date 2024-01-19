Нужна помощь: на Днепропетровщине разыскивают 13-летнюю девочку

Присмотритесь внимательно к фото!

Полиция Кривого Рога разыскивает 13-летнюю Валерию Босакевич.

С 18 января местонахождение девочки не известно.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Приметы: на вид 13–14 лет, рост 160 см, волосы светлые, короткие, глаза голубого цвета.

Была одета: куртка черного цвета с серым капюшоном, обувь коричневого цвета.

Особые приметы: родинка над верхней губой.

Если вы видели Валерию или вам известно, где она может быть, сообщите об этом по номерам: (068) 847 00 01 или 102.

Важна любая информация!

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