На Днепропетровщине сегодня прогремят мощные взрывы: когда и где именно

Без паники – все под контролем!

Сегодня, 19 января, в Днепропетровской области будет громко — в Кривом Роге в 11:00 и 14:00 прогремят взрывы.

Но причин для паники нет – они производственные.

Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.

Сегодня в 11:00 в производственных целях будет проведен плановый взрыв в карьере ЧАО «ИНГОК» (Ингулецкий район), а в 14:00 – в карьере «Южный» (Саксаганский, Центрально-Городской районы). Производственные взрывы контролируются, причин для беспокойства нет, – добавил Вилкул.

Но, пожалуйста, не игнорируйте воздушные тревоги!

Читайте также:

Українська Русский

Автор: