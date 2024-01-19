На Днепропетровщине сегодня прогремят мощные взрывы: когда и где именно

Сегодня, 19 января, в Днепропетровской области будет громко — в Кривом Роге в 11:00 и 14:00 прогремят взрывы.
Но причин для паники нет – они производственные.
Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.
Сегодня в 11:00 в производственных целях будет проведен плановый взрыв в карьере ЧАО «ИНГОК» (Ингулецкий район), а в 14:00 – в карьере «Южный» (Саксаганский, Центрально-Городской районы). Производственные взрывы контролируются, причин для беспокойства нет, – добавил Вилкул.
Но, пожалуйста, не игнорируйте воздушные тревоги!
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