“Маямі” 15-хвилинного міста: у Дніпрі біля озера збудують ЖК з власним пляжем

Забудовники розкрили подробиці щодо нового ЖК, який планують збудувати біля озера на ж/м Ломівський.

На ж/м Ломівський хочуть звести новий ЖК. Про ці плани раніше повідомляли на містобудівній раді. Архітектори, які презентували проєкт нової забудови стверджували, що комплекс буде продовженням масиву. Розробники обіцяли облаштувати не тільки житлову, а й рекреаційну зону, позаяк будинки з’являться біля озера.

Назвуть новий ЖК “Новели”, повідомила Vlada Mikolyuk. Так незвична назва зумовлена тим, що місце, де з’являться будинки, раніше полюбляла українська інтелігенція. Саме тут, на березі Дніпра, митці писали картини та твори.

Серед них – Олесь Гончар. І саме на честь його творів – новел, вирішили назвати майбутній ЖК, – пояснюють забудовники.

Реалізацію проєкту здійснюватиме компанія “Балівка груп”. Саме вони останнім часом забудовували Лівобережний-3.

Проєктуванням займався архітектор, який тривалий час жив у США. Розробник проєкту хоче втілити в Дніпрі тенденцію “Маямі 15-хвилинного міста”.

Сенс проєкту – побудувати таку культуру в Дніпрі: замінити “бетонні джунглі” відкритими кварталами та прибережними парками в межах 15-хвилиного пересування від центра, – зауважує архітектор.

Крім будинків у новому ЖК облаштують парк дитячі та спортивні майданчики, укриття, магазини, кафе, ресторани, медичні заклади, затишні зони відпочинку, власний пляж, тощо.

Дата початку будівництва не вказується, але зазначається, що це станеться “у найближчі роки”.

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