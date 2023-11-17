У Дніпрі біля озера на Ломівському можуть збудувати новий мікрорайон з 12-ти 16-поверхівками

У Дніпрі можуть збудувати новий мікрорайон.

Про це повідомляє Dnepr.info з посиланням на Gorod.dp.ua.

Мова йде про забудову земель, що поблизу ж/м Ломівського. Мікрорайон, який може стати продовженням житлового масиву, презентують вже втретє. Цього разу розробкою проєкту займалася київська компанія.

Перші доробки показали під черговою містобудівної ради. ТОВ «Балівська виробничо-будівельна компанія» представляли столичні архітектори Олександр Попов та Олександр Столовий.

На площі майже 20 га біля озера хочуть спорудити 12 житлових будинків по 16 поверхів. Таким чином, мікрорайон можуть заселити понад 7 тисяч мешканців. У шести будинках на перших поверхах можуть розмістити компактні дитсадочки, де зможе вчитися 242 дитини.

Традиційно будуть зони з торговими залами та комерційними установами. Для мешканців планується багаторівневий паркінг на 300 машин.

Чим відрізняється проєкт столичних архітекторів від попередніх?

Як зазначають розробники проєкту, вздовж Ломівського озера планують облаштувати пішохідну рекреаційну зону. Усередині кварталу збережуть зрілі дерева, а також організують бульвар, який проходитиме через весь район. Таким чином людям буде де гуляти та відпочивати.

Окремий упорядкований бульвар вестиме до берега озера та пляжу, який буде відкритий для всіх городян. Також пропонуємо зберегти існуючий 3-4-метровий земляний насип, який обмежує цю ділянку. Ці вали можуть мати велике значення в організації прилеглої території.

У будинках будуть укриття, а під’їхати до них на автівках можна буде лише з боку магістральної дороги. Біля багатоповерхівок будуть тільки пішохідні зони.

Водночас досі не вирішене питання з інфраструктурою. Колеги-архітектори запропонували розробникам проєкту подумати над дорогами до громадського транспорту, а також доступом до озера для мешканців прилеглих кварталів.

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