Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі біля озера на Ломівському можуть збудувати новий мікрорайон з 12-ти 16-поверхівками

У Дніпрі біля озера на Ломівському можуть збудувати новий мікрорайон з 12-ти 16-поверхівками

Сьогодні 22:06
просмотров

У Дніпрі можуть збудувати новий мікрорайон.

Новости Днепра про У Дніпрі біля озера на Ломівському можуть збудувати новий мікрорайон з 12-ти 16-поверхівками

Про це повідомляє Dnepr.info з посиланням на Gorod.dp.ua.

Мова йде про забудову земель, що поблизу ж/м Ломівського. Мікрорайон, який може стати продовженням житлового масиву, презентують вже втретє. Цього разу розробкою проєкту займалася київська компанія. 

Перші доробки показали під черговою містобудівної ради. ТОВ «Балівська виробничо-будівельна компанія» представляли столичні архітектори Олександр Попов та Олександр Столовий.

На площі майже 20 га біля озера хочуть спорудити 12 житлових будинків по 16 поверхів. Таким чином, мікрорайон можуть заселити понад 7 тисяч мешканців. У шести будинках на перших поверхах можуть розмістити компактні дитсадочки, де зможе вчитися 242 дитини.

Традиційно будуть зони з торговими залами та комерційними установами. Для мешканців планується багаторівневий паркінг на 300 машин.

Новости Днепра про У Дніпрі біля озера на Ломівському можуть збудувати новий мікрорайон з 12-ти 16-поверхівками

Чим відрізняється проєкт столичних архітекторів від попередніх?

Як зазначають розробники проєкту, вздовж Ломівського озера планують облаштувати пішохідну рекреаційну зону. Усередині кварталу збережуть зрілі дерева, а також організують бульвар, який проходитиме через весь район. Таким чином людям буде де гуляти та відпочивати. 

Окремий упорядкований бульвар вестиме до берега озера та пляжу, який буде відкритий для всіх городян. Також пропонуємо зберегти існуючий 3-4-метровий земляний насип, який обмежує цю ділянку. Ці вали можуть мати велике значення в організації прилеглої території.

У будинках будуть укриття, а під’їхати до них на автівках можна буде лише з боку магістральної дороги. Біля багатоповерхівок будуть тільки пішохідні зони.

Водночас досі не вирішене питання з інфраструктурою. Колеги-архітектори запропонували розробникам проєкту подумати над дорогами до громадського транспорту, а також доступом до озера для мешканців прилеглих кварталів. 

Новости Днепра про У Дніпрі біля озера на Ломівському можуть збудувати новий мікрорайон з 12-ти 16-поверхівками

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі біля озера на Ломівському можуть збудувати новий мікрорайон з 12-ти 16-поверхівкамиУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі на 12 кварталі розростається стихійний ринок
Новини Дніпра
Сьогодні 21:24
У Дніпрі на 12 кварталі розростається стихійний ринок

У Дніпрі на 12 кварталі понад дорогою розростається стихійний ринок.

Деякі товари з Велобританії заборонили ввозити на територію Дніпра та області
Новини Дніпра
Сьогодні 20:46
Деякі товари з Велобританії заборонили ввозити на територію Дніпра та області

Вантажі з Великобританії та Ірландії під забороною.

У Дніпрі знову прогнозують буревії: коли вітер зноситиме з ніг
Новини Дніпра
Сьогодні 18:40
У Дніпрі знову прогнозують буревії: коли вітер зноситиме з ніг

У Дніпрі оголосили штормове попередження.

Скільки коштує «перевзути» авто в Дніпрі восени 2023 року
Новини Дніпра
Сьогодні 17:55
Скільки коштує «перевзути» авто в Дніпрі восени 2023 року

Найближчими днями у Дніпрі синоптики прогнозують зниження температури, можливий сніг…

Наверх