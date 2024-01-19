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В Днепре пройдет необычный забег ко Дню влюбленных

Сегодня 12:24
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Принять участие может каждый желающий!

Новости Днепра про В Днепре пройдет необычный забег ко Дню влюбленных

В Днепре ко Дню святого Валентина пройдет необычный забег. 18 февраля вас ждет эстафета Dnipro Love Run 2024 с четырех этапов: 1, 2, 3 и 4 км. Принять участие может каждый желающий!

Об этом сообщили на ФБ-странице Start Dnipro Event.

Отмечается, что в соревнованиях принимают участие команды, состоящие из четырех человек, наличие в составе одной женщины обязательно.

Старт будет проходить в легкоатлетическом манеже по адресу: ул. Набережная Победы, 10.

Все победители получат подарки!

Награждение будет в трех категориях: среди беговых клубов, среди корпоративных команд и в открытом классе. Ждем всех влюбленных в бег на старте! – отметили организаторы забега.

Ссылка на регистрацию ТУТ!

Новости Днепра про В Днепре пройдет необычный забег ко Дню влюбленных

Напомним, ранее мы писали, где дети Днепра могут учиться фигурному катанию и игре в хоккей

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