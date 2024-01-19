Как наказали жителя Днепра, который развращал родных дочерей и создавал детскую порнографию

В Днепре судили мужчину, который развращал родных дочерей и создавал детскую порнографию.

По данным следствия, днепрянин на протяжении трех лет развращал малолетних дочерей, пользуясь их беспомощным состоянием и доверием. Девочкам на момент начала совершения противоправных действий было 13 и 12 лет. Кроме того, мужчина изготовлял и хранил файлы порнографического характера с участием одной из дочерей.

Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

Отмечается, что мужчина отрицал свою вину. Однако на основании доказательств, многочисленных показаний потерпевших, выводов экспертиз суд признал его виновным в развращении малолетних детей и изготовлении, хранении детской порнографии без цели сбыта (ч. 2 ст. 156, ч. 1, 3 ст. 301-1 УК Украины). Ему назначено наказание – 10 лет лишения свободы.

До вступления приговора в законную силу суд оставил мужчину под стражей. Также сведения о нем будут внесены в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетних.

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