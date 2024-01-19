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Як покарали мешканця Дніпра, який розбещував рідних доньок та створював дитячу порнографію

Сьогодні 11:22
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У Дніпрі судили чоловіка, який розбещував рідних доньок та створював дитячу порнографію.

Новости Днепра про Як покарали мешканця Дніпра, який розбещував рідних доньок та створював дитячу порнографію

За даними слідства, дніпрянин упродовж трьох років розбещував малолітніх доньок, користуючись їхнім безпорадним станом і довірою. Дівчаткам на момент початку вчинення протиправних дій було 13 та 12 років. Крім того, чоловік виготовляв та зберігав файли порнографічного характеру за участю однієї із доньок.

Про це повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі.

Зазначається, що чоловік заперечував свою вину. Проте на підставі доказів, численних показів потерпілих, висновків експертиз суд визнав його винним у розбещенні малолітніх дітей та виготовленні, зберіганні дитячої порнографії без мети збуту (ч. 2 ст. 156, ч. 1, 3 ст. 301-1 КК України). Йому призначено покарання – 10 років позбавлення волі.

До вступу вироку у законну силу суд залишив чоловіка під вартою. Також відомості про нього будуть внесені до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітніх осіб.

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Новости Днепра про Як покарали мешканця Дніпра, який розбещував рідних доньок та створював дитячу порнографіюУкраїнська

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