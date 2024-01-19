Як покарали мешканця Дніпра, який розбещував рідних доньок та створював дитячу порнографію

У Дніпрі судили чоловіка, який розбещував рідних доньок та створював дитячу порнографію.

За даними слідства, дніпрянин упродовж трьох років розбещував малолітніх доньок, користуючись їхнім безпорадним станом і довірою. Дівчаткам на момент початку вчинення протиправних дій було 13 та 12 років. Крім того, чоловік виготовляв та зберігав файли порнографічного характеру за участю однієї із доньок.

Про це повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі.

Зазначається, що чоловік заперечував свою вину. Проте на підставі доказів, численних показів потерпілих, висновків експертиз суд визнав його винним у розбещенні малолітніх дітей та виготовленні, зберіганні дитячої порнографії без мети збуту (ч. 2 ст. 156, ч. 1, 3 ст. 301-1 КК України). Йому призначено покарання – 10 років позбавлення волі.

До вступу вироку у законну силу суд залишив чоловіка під вартою. Також відомості про нього будуть внесені до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітніх осіб.

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