У Дніпрі пройде незвичайний забіг до Дня закоханих

У Дніпрі до Дня святого Валентина пройде незвичайний забіг. 18 лютого на вас чекатиме естафета Dnipro Love Run 2024 з чотирьох етапів: 1, 2, 3 та 4 км. Взяти участь може кожен охочий.
Про це повідомили на ФБ-сторінці Start Dnipro Event.
Зазначається, що у змаганнях беруть участь команди, що складаються з чотирьох осіб, наявність у складі однієї жінки обов’язкова.
Старт проходитиме в легкоатлетичному манежі за адресою: вул. Набережна Перемоги, 10.
Усі переможці отримають подарунки!
Нагородження найшвидших буде у трьох категоріях: серед бігових клубів, серед корпоративних команд та у відкритому класі. Чекаємо усіх закоханих у біг на старті! – зазначили організатори забігу.
Посилання на реєстрацію ТУТ!
Нагадаємо, раніше ми писали, де діти Дніпра можуть навчатися фігурному катанню та грі в хокей.
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