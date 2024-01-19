У Дніпрі пройде незвичайний забіг до Дня закоханих

Взяти участь може кожен охочий!

У Дніпрі до Дня святого Валентина пройде незвичайний забіг. 18 лютого на вас чекатиме естафета Dnipro Love Run 2024 з чотирьох етапів: 1, 2, 3 та 4 км. Взяти участь може кожен охочий.

Про це повідомили на ФБ-сторінці Start Dnipro Event.

Зазначається, що у змаганнях беруть участь команди, що складаються з чотирьох осіб, наявність у складі однієї жінки обов’язкова.

Старт проходитиме в легкоатлетичному манежі за адресою: вул. Набережна Перемоги, 10.

Усі переможці отримають подарунки!

Нагородження найшвидших буде у трьох категоріях: серед бігових клубів, серед корпоративних команд та у відкритому класі. Чекаємо усіх закоханих у біг на старті! – зазначили організатори забігу.

Посилання на реєстрацію ТУТ!

Нагадаємо, раніше ми писали, де діти Дніпра можуть навчатися фігурному катанню та грі в хокей.

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