Заняття безкоштовні: де діти Дніпра можуть навчатися фігурному катанню та грі в хокей

Спробувати може кожен!

Спортивна школа із зимових видів спорту у Дніпрі запрошує юних мешканців міста на заняття з фігурного катання на ковзанах та хокею з шайбою.

Про це повідомили на сторінці департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради у соцмережі.

Вік дітей для набору:

фігурне катання на ковзанах з 4 років;

хокей з шайбою з 5-6 років.

Заняття безкоштовні та проходять за адресою: вул. Набережна Заводська, 53, «Льодова арена».

Якщо ви хочете записати свою дитину, то можете зателефонувати за цим номером: +380 98 207 83 71. Також шукайте подробиці на сторінці школи у Facebook.

Нагадаємо, раніше ми писали, що юних мешканок Дніпра запрошують на безкоштовні тренування з футболу: деталі. Також ми повідомляли, куди віддати дитину на бадмінтон у Дніпрі: адреси.

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