Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Заняття безкоштовні: де діти Дніпра можуть навчатися фігурному катанню та грі в хокей

Заняття безкоштовні: де діти Дніпра можуть навчатися фігурному катанню та грі в хокей

Сьогодні 18:35
просмотров

Спробувати може кожен!

Новости Днепра про Заняття безкоштовні: де діти Дніпра можуть навчатися фігурному катанню та грі в хокей

Спортивна школа із зимових видів спорту у Дніпрі запрошує юних мешканців міста на заняття з фігурного катання на ковзанах та хокею з шайбою.

Про це повідомили на сторінці департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради у соцмережі.

Вік дітей для набору:

  • фігурне катання на ковзанах з 4 років;
  • хокей з шайбою з 5-6 років.

Заняття безкоштовні та проходять за адресою: вул. Набережна Заводська, 53, «Льодова арена».

Якщо ви хочете записати свою дитину, то можете зателефонувати за цим номером: +380 98 207 83 71. Також шукайте подробиці на сторінці школи у Facebook.

Нагадаємо, раніше ми писали, що юних мешканок Дніпра запрошують на безкоштовні тренування з футболу: деталі. Також ми повідомляли, куди віддати дитину на бадмінтон у Дніпрі: адреси.

Читайте також:

Новости Днепра про Заняття безкоштовні: де діти Дніпра можуть навчатися фігурному катанню та грі в хокейУкраїнська Новости Днепра про Заняття безкоштовні: де діти Дніпра можуть навчатися фігурному катанню та грі в хокейРусский

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Мешканці однієї із вулиць Дніпра рік прожили з відкритим посеред дороги люком
Новини Дніпра
Сьогодні 18:37
Мешканці однієї із вулиць Дніпра рік прожили з відкритим посеред дороги люком

Дніпряни рік ходили по дорозі, боячись впасти до каналізаційного люка.

Вимагав “їжі та грошей від священника”: у Дніпрі невідомий погрожував підірвати все місто
Новини Дніпра
Сьогодні 17:37
Вимагав “їжі та грошей від священника”: у Дніпрі невідомий погрожував підірвати все місто

Дивні записки знайшли у кількох місцях.

Якщо минув термін дії водійських прав: чи можна їздити з ними і скільки коштуватиме заміна
Новини Дніпра
Сьогодні 17:29
Якщо минув термін дії водійських прав: чи можна їздити з ними і скільки коштуватиме заміна

Згідно з чинним в Україні законодавством, після успішного складання теоретичного…

У Дніпрі біля оперного театру побили актора з іншого міста
Новини Дніпра
Сьогодні 16:30
У Дніпрі біля оперного театру побили актора з іншого міста

У мережі з'явилася інформація, що учора, 17 січня, у Дніпрі…

Наверх