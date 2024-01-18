Заняття безкоштовні: де діти Дніпра можуть навчатися фігурному катанню та грі в хокей

Спортивна школа із зимових видів спорту у Дніпрі запрошує юних мешканців міста на заняття з фігурного катання на ковзанах та хокею з шайбою.
Про це повідомили на сторінці департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради у соцмережі.
Вік дітей для набору:
Заняття безкоштовні та проходять за адресою: вул. Набережна Заводська, 53, «Льодова арена».
Якщо ви хочете записати свою дитину, то можете зателефонувати за цим номером: +380 98 207 83 71. Також шукайте подробиці на сторінці школи у Facebook.
Нагадаємо, раніше ми писали, що юних мешканок Дніпра запрошують на безкоштовні тренування з футболу: деталі. Також ми повідомляли, куди віддати дитину на бадмінтон у Дніпрі: адреси.
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