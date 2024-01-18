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Занятия бесплатные: где дети Днепра могут учиться фигурному катанию и игре в хоккей

Сегодня 18:35
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Попробовать может каждый!

Новости Днепра про Занятия бесплатные: где дети Днепра могут учиться фигурному катанию и игре в хоккей

Спортивная школа по зимним видам спорта в Днепре приглашает юных жителей города на занятия по фигурному катанию на коньках и хоккею с шайбой.

Об этом сообщили на странице департамента гуманитарной политики Днепровского городского совета в соцсети.

Возраст детей для набора:

  • фигурное катание на коньках с 4 лет;
  • хоккей с шайбой с 5-6 лет.

Занятия бесплатные и проходят по адресу: ул. Набережная Заводская, 53, «Ледовая арена».

Если вы хотите записать своего ребенка, то можете звонить по телефону: +380 98 207 83 71. Также ищите подробности на странице школы в Facebook.

Напомним, ранее мы писали, что юных жительниц Днепра приглашают на бесплатные тренировки по футболу: детали. Также мы сообщали, куда отдать ребенка на бадминтон в Днепре: адреса.

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