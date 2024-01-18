Занятия бесплатные: где дети Днепра могут учиться фигурному катанию и игре в хоккей

Спортивная школа по зимним видам спорта в Днепре приглашает юных жителей города на занятия по фигурному катанию на коньках и хоккею с шайбой.
Об этом сообщили на странице департамента гуманитарной политики Днепровского городского совета в соцсети.
Возраст детей для набора:
Занятия бесплатные и проходят по адресу: ул. Набережная Заводская, 53, «Ледовая арена».
Если вы хотите записать своего ребенка, то можете звонить по телефону: +380 98 207 83 71. Также ищите подробности на странице школы в Facebook.
Напомним, ранее мы писали, что юных жительниц Днепра приглашают на бесплатные тренировки по футболу: детали. Также мы сообщали, куда отдать ребенка на бадминтон в Днепре: адреса.
Читайте также:
Автор:
Странные записки нашли в нескольких местах.
Согласно действующему в Украине законодательству, после успешной сдачи теоретического и…
В сети появилась информация, что вчера, 17 января, в Днепре…
В Днепре есть ряд заведений – кафе, кофеен и даже…
В Кривом Роге мать 2-летнего отравившегося наркотиками мальчика пыталась убедить врачей, что ребенок простудился.
Странные записки нашли в нескольких местах.
Согласно действующему в Украине законодательству, после успешной сдачи теоретического и практического экзамена новоявленный водитель получает права сроком действия на два года. После этого, документ необходимо обменять.
В сети появилась информация, что вчера, 17 января, в Днепре возле оперного театра произошла драка – якобы директор днепровского заведения ударил в лицо актера из другого города Николая Лемешко.
В Днепре есть ряд заведений – кафе, кофеен и даже ресторанов, которые начинают принимать посетителей рано утром. В них можно не только выпить чая или кофе, но и полноценно позавтракать.
Важная информация!
Для 21-летнего жителя Днепра онлайн-роман завершился банкротством.
Надеемся, в люльке был не ребенок!
Утечка газа – это очень опасно, ведь при определенной концентрации это может стать причиной взрыва.
Жителя Днепра подозревают в рейдерском захвате предприятия в Хмельницкой области.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!