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  • Вимагав “їжі та грошей від священника”: у Дніпрі невідомий погрожував підірвати все місто

Вимагав “їжі та грошей від священника”: у Дніпрі невідомий погрожував підірвати все місто

Сьогодні 17:37
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Дивні записки знайшли у кількох місцях.

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Невідомий (поки) чоловік погрожував підірвати все місто, зокрема “АТБ” на вулиці Луговській, одну зі шкіл, відділення “Ощадбанку” тощо.

Записки з погрозами анонім залишив у кількох місцях. У них він вимагає “грошей та їжі від священника”, 30 тисяч гривень (це з різних записок), також він хоче, щоб йому відновили водопостачання.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Зазначається, що, коли “мінер” залишав одну із записок, він потрапив на камери відеоспостереження.

Ми звернулися за коментарем до поліції щодо цього інциденту. Журналісту dnepr.info повідомили, що факт зафіксовано. Триває перевірка.

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