В Днепре чиновник требовал взятку с владельца гостиницы: детали дела

В Днепре чиновник Гоструда за тысячу долларов обещал закрыть глаза на неофициально трудоустроенных сотрудников гостиницы.

Очередного взяточника разоблачили в Днепре правоохранители. В коррупции подозревается главный государственный инспектор межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда. По информации следователей, чиновник требовал от владельца гостиницы 1 тыс. дол. США. За эти деньги он обещал предпринимателю не проводить проверку официального трудоустройства его сотрудников.

Инспектор был задержан в порядке ст. 208 УПК РФ при получении неправомерной выгоды.

При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры ему поставлено в известность о подозрении по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

По согласованию прокурора в суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Мероприятия по разоблачению осуществляли прокуроры совместно со следователями территориального управления ГБР, расположенного в Полтаве.

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