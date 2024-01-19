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У Дніпрі посадовець вимагав хабар з власника готелю: деталі справи

Сьогодні 11:18
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У Дніпрі посадовець Держпраці за тисячу доларів обіцяв закрити очі на неофіційно працевлаштованих співробітників готелю.

Новости Днепра про У Дніпрі посадовець вимагав хабар з власника готелю: деталі справи

Чергового хабарника викрили у Дніпрі правоохоронці. У корупції підозрюється головний державний інспектор міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. За інформацією слідчих, посадовець вимагав від власника готелю 1 тис. дол. США. За ці гроші він обіцяв підприємцю не проводити перевірку щодо офіційного працевлаштування його співробітників.

Інспектора затримали у порядку ст. 208 КПК України під час отримання неправомірної вигоди.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури йому повідомлено про підозру за фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Наразі за погодженням прокурора до суду направлено клопотання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Заходи з викриття здійснювали прокурори спільно зі слідчими територіального управління ДБР, розташованого у місті Полтава.

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Новости Днепра про У Дніпрі посадовець вимагав хабар з власника готелю: деталі справиУкраїнська

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