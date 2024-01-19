Спасая побратима, погиб воин с Днепропетровщины Иван Визнюк

Вечная слава!

13 января 2024 года на Донецком направлении погиб украинский Герой – Иван Николаевич Визнюк. Ему было всего 40 лет.

Об этом сообщили на ФБ-странице Криворожской районной государственной администрации.

15 сентября 2022 года Иван пошел защищать свободу и независимость Украины. Служил в 56-й мотопехотной Мариупольской бригаде водителем. Герой погиб во время выполнения боевого задания, спасая побратима.

У него остались жена и сестра.

Наши Герои – пример честности, открытости, справедливости и смелости. Память о каждом и каждой навсегда останется в наших сердцах. Герои не погибают! – отметил начальник Криворожской РВА Евгений Ситниченко.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким воина! Вечная память!

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