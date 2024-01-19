Нацвідбір на Євробачення-2024: пісні, яких артистів, українці обиратимуть в лютому

Українцям показали учасників Нацвідбору на Євробачення 2024.

У фіналі Нацвідбору на Євробачення-2024 змагатимуться 11 вокалістів. Фінал Нацвідбору проведуть у лютому 2024 року. Тоді за результатами онлайн-голосування виграє лише один учасник, який поїде на “Євробачення-2024” у шведське місто Мальме.

ALYONA ALYONA & JERRY HEIL – TERESA & MARIA

Обидві виконавиці відомі своєю творчістю, а Джеррі Хейл не вперше бере участь в Нацвідборі. Нещодавно дівчата потрапили у скандал через назву своєї пісні, позаяк Мати Тереза, якою надихалися співачки, досить контроверсійна особистість.

MELOVIN – DREAMER

Виконавець вже їздив на Євробачення, однак MELOVIN вирішив спробувати свої сили ще раз.

YAKTAK – LALALA

Досить незнайомий для широкої публіки виконавець, але має власну фан-базу, тому йому пророкують виграш на відборі, принаймні за глядацьким голосуванням.

INGRET – KEEPER

NAZVA – SLAVIC ENGLISH

ANKA – “ПАЛАЛА”

DREVO – ENDLESS CHAIN

SKYLERR – TIME IS RUNNING OUT

ZIFERBLAT – PLACE I CALL HOME

YAGODY – TSUNAMIA

NAHABA – GLASSS

Виконавці потрапили в скандал, позаяк користувачі мережі звинуватили їх у плагіаті російського гурту “Тату”. Нібито стиль виконання та деякі уривки пісні схожі на музику росіянок. Ці закиди заперечив Дмитро Шуров – музичний продюсер українського Євробачення – який зазначив, що треки цих дуетів зовсім різні.

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