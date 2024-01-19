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  • Нацвідбір на Євробачення-2024: пісні, яких артистів, українці обиратимуть в лютому

Нацвідбір на Євробачення-2024: пісні, яких артистів, українці обиратимуть в лютому

Сьогодні 18:45
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Українцям показали учасників Нацвідбору на Євробачення 2024.

Новости Днепра про Нацвідбір на Євробачення-2024: пісні, яких артистів, українці обиратимуть в лютому

У фіналі Нацвідбору на Євробачення-2024 змагатимуться 11 вокалістів. Фінал Нацвідбору проведуть у лютому 2024 року. Тоді за результатами онлайн-голосування виграє лише один учасник, який поїде на “Євробачення-2024” у шведське місто Мальме. 

ALYONA ALYONA & JERRY HEIL – TERESA & MARIA 

Обидві виконавиці відомі своєю творчістю, а Джеррі Хейл не вперше бере участь в Нацвідборі. Нещодавно дівчата потрапили у скандал через назву своєї пісні, позаяк Мати Тереза, якою надихалися співачки, досить контроверсійна особистість. 

MELOVIN – DREAMER 

Виконавець вже їздив на Євробачення, однак MELOVIN вирішив спробувати свої сили ще раз. 

YAKTAK – LALALA 

Досить незнайомий для широкої публіки виконавець, але має власну фан-базу, тому йому пророкують виграш на відборі, принаймні за глядацьким голосуванням.

INGRET – KEEPER 

NAZVA – SLAVIC ENGLISH

ANKA – “ПАЛАЛА”

DREVO – ENDLESS CHAIN 

SKYLERR – TIME IS RUNNING OUT 

ZIFERBLAT – PLACE I CALL HOME 

YAGODY – TSUNAMIA 

NAHABA – GLASSS 

Виконавці потрапили в скандал, позаяк користувачі мережі звинуватили їх у плагіаті російського гурту “Тату”. Нібито стиль виконання та деякі уривки пісні схожі на музику росіянок. Ці закиди заперечив Дмитро Шуров – музичний продюсер українського Євробачення – який зазначив, що треки цих дуетів зовсім різні. 

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