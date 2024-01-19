Нацвідбір на Євробачення-2024: пісні, яких артистів, українці обиратимуть в лютому

У фіналі Нацвідбору на Євробачення-2024 змагатимуться 11 вокалістів. Фінал Нацвідбору проведуть у лютому 2024 року. Тоді за результатами онлайн-голосування виграє лише один учасник, який поїде на “Євробачення-2024” у шведське місто Мальме.
Обидві виконавиці відомі своєю творчістю, а Джеррі Хейл не вперше бере участь в Нацвідборі. Нещодавно дівчата потрапили у скандал через назву своєї пісні, позаяк Мати Тереза, якою надихалися співачки, досить контроверсійна особистість.
Виконавець вже їздив на Євробачення, однак MELOVIN вирішив спробувати свої сили ще раз.
Досить незнайомий для широкої публіки виконавець, але має власну фан-базу, тому йому пророкують виграш на відборі, принаймні за глядацьким голосуванням.
Виконавці потрапили в скандал, позаяк користувачі мережі звинуватили їх у плагіаті російського гурту “Тату”. Нібито стиль виконання та деякі уривки пісні схожі на музику росіянок. Ці закиди заперечив Дмитро Шуров – музичний продюсер українського Євробачення – який зазначив, що треки цих дуетів зовсім різні.
Читайте також:
Автор: