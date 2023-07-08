Нарядился как священник: в Болгарии пророссийский политик «напал» на кортеж Зеленского (ВИДЕО)

В четверг Владимир Зеленский был с визитом в Болгарии.

Во время поездки на кортеж президента Украины в центре Софии напал священник.

Как оказалось, нападавший – это член пророссийской болгарской партии «Мир» Атанас Стефанов, переодевшийся в священнослужителя.

Об этом сообщает болгарский портал «Блиц». Видео самого «нападения» появилось в соцсети.

На кадрах видно, как «священник» с крестом бросается на автомобили, несмотря на присутствие полиции. В то же время слышно, как мужчина восклицает: «Анафема, Зеленский, фашистская Украина, западные сатанисты».

«Священника» сразу же задержали правоохранители, которые оттащили его из проезжей части.

Как отмечает портал «Блиц», в июне этого года Стефанов напал на бывшего премьера Болгарии от проевропейской партии «Продолжаем перемены» Кирилла Петкова, а также бросался на других проевропейских политиков. Кроме того, он называет себя главой общественного объединения «Друзья россии».

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