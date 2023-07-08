Увібрався як священник: у Болгарії проросійський політик “напав” на кортеж Зеленського (ВІДЕО)

Під час поїздки на кортеж президента України в центрі Софії “напав” священник.
Як виявилося, нападник – це член проросійської болгарської партії “Мір” Атанас Стефанов, який переодягнувся у священнослужителя.
Про це повідомляє болгарський портал “Блиц”. Відео самого “нападу” з’явилося у соцмережі.
На кадрах видно, як “священник” із хрестом кидається на автомобілі, попри присутність поліції. Водночас чути, як чоловік вигукує: “Анафема, Зеленський, фашистська Україна, західні сатаністи”.
“Священника” одразу ж затримали правоохоронці, які відтягнули його з проїжджої частини.
Як зазначає портал “Блиц”, в червні цього року Стефанов напав на колишнього прем’єра Болгарії від проєвропейської партії “Продовжуємо зміни” Кирила Петкова, а також кидався на інших проєвропейських політиків. Крім того, він називає себе головою громадського об’єднання “Друзі росії”.
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