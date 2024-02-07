Нардепы поддержали в первом чтении законопроект о мобилизации: все, что нужно знать

В Украине в первом чтении приняли скандальный законопроект о мобилизации.

Верховная Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект №10449 об усилении мобилизации. За − 243. (Я и коллеги по фракции не голосовали), — написал нардеп.

По фракциям:

Слуга народа − 178

Европейская солидарность − 0

Родина − 0

Платформа за жизнь и мир − 17

За будущее – 7

Голос − 3

Доверие − 18

Восстановление Украины – 12

Внефракционные − 8

Железняк отметил, что законопроект был принят без предложений Комитета. Однако впереди еще второе чтение и время для внесения правок. Если до 21 февраля никаких изменений не будет, то нардепы будут голосовать за законопроект во второй раз.

В таком случае президент подпишет законопроект в начале марта, а закон вступит в силу в апреле.

Законопроект о мобилизации – основные изменения

электронные повестки можно считать врученными после появления в электронном кабинете. Его военнообязанные должны создать в течение 60 дней со дня, когда закон вступит в силу;

за неявку в ТЦК после получения повестки «уклончанам» обещают санкции, в частности – блокирование счетов или запрет выезда за границу. Но такое наказание могут назначить только через суд;

все граждане от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию представителя ТЦК, полицейского или ГНСУ;

отсрочку от мобилизации теряют те, кто получает второе высшее образование. Также ее снимают с аспирантов, обучающихся по контракту;

мобилизация осужденных за не тяжкие преступления, если они хотят служить;

при выезде за границу военнообязанным необходимо дополнительно предъявлять военный билет с отметкой о снятии с учета;

руководителей больниц обяжут сообщать в ТЦК о нахождении на стационаре лиц 18-25 лет;

мобилизационный возраст снижается с 27 до 25 лет;

демобилизация военнослужащих запланирована через 36 месяцев службы.

Заметим! Возможны изменения, поскольку есть время до второго чтения, чтобы внести правки.

Некоторые из пунктов закона антиконституционны — замечания омбудсмана

Ранее Дмитрий Лубинец опубликовал пост, в котором сообщил, что имеет ряд замечаний к законопроекту № 10449, поскольку отдельные нормы документа не соответствуют Конституции Украины.

Среди названых норм омбудсмен перечислил: электронные повестки, выезд за границу, военный учет аспирантов.

В частности, есть проблема с формулировкой «снятия» и «изъятия» из военного учета, с которым могут возникнуть «нормативные казусы».

Также в законопроекте говорится и о том, что военное командование может устанавливать временное ограничение права гражданина Украины на выезд из страны. Однако, по словам омбудсмена, согласно требованиям статьи 17 Конституции Украины, ВСУ и другие военные формирования никем не могут быть использованы для ограничения прав и свобод граждан. Так что эти предлагаемые изменения противоречат Конституции.

Проблемным оказался вопрос предоставления права представителям ТЦК и СП проверять военные билеты у граждан в возрасте от 18 до 60 лет, которое противоречит главному документу страны. Так как согласно Конституции это могут делать только полиция и пограничники.

Впрочем, омбудсмен на встрече с министром обороны Умеровым рекомендовал принять закон в первом чтении, но посоветовал исправить проблемные пункты до второго чтения.

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