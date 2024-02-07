Нардепы поддержали в первом чтении законопроект о мобилизации: все, что нужно знать

Верховная Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации, сообщил нардеп Ярослав Железняк.
Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект №10449 об усилении мобилизации. За − 243. (Я и коллеги по фракции не голосовали), — написал нардеп.
По фракциям:
Железняк отметил, что законопроект был принят без предложений Комитета. Однако впереди еще второе чтение и время для внесения правок. Если до 21 февраля никаких изменений не будет, то нардепы будут голосовать за законопроект во второй раз.
В таком случае президент подпишет законопроект в начале марта, а закон вступит в силу в апреле.
Заметим! Возможны изменения, поскольку есть время до второго чтения, чтобы внести правки.
Ранее Дмитрий Лубинец опубликовал пост, в котором сообщил, что имеет ряд замечаний к законопроекту № 10449, поскольку отдельные нормы документа не соответствуют Конституции Украины.
Среди названых норм омбудсмен перечислил: электронные повестки, выезд за границу, военный учет аспирантов.
В частности, есть проблема с формулировкой «снятия» и «изъятия» из военного учета, с которым могут возникнуть «нормативные казусы».
Также в законопроекте говорится и о том, что военное командование может устанавливать временное ограничение права гражданина Украины на выезд из страны. Однако, по словам омбудсмена, согласно требованиям статьи 17 Конституции Украины, ВСУ и другие военные формирования никем не могут быть использованы для ограничения прав и свобод граждан. Так что эти предлагаемые изменения противоречат Конституции.
Проблемным оказался вопрос предоставления права представителям ТЦК и СП проверять военные билеты у граждан в возрасте от 18 до 60 лет, которое противоречит главному документу страны. Так как согласно Конституции это могут делать только полиция и пограничники.
Впрочем, омбудсмен на встрече с министром обороны Умеровым рекомендовал принять закон в первом чтении, но посоветовал исправить проблемные пункты до второго чтения.
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