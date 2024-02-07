Нардепи підтримали у першому читанні законопроєкт про мобілізацію: усе, що треба знати

В Україні ухвалили в першому читанні скандальний законопроєкт про мобілізацію.

Верховна Рада підтримала у першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Рада підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про посилення мобілізації. За − 243.(Я і колеги по фракції НЕ голосували), – написав нардеп.

По фракціях:

Слуга народу − 178

Європейська солідарність − 0

Батьківщина − 0

Платформа за життя та мир − 17

За майбутнє − 7

Голос − 3

Довіра − 18

Відновлення України − 12

Позафракційні − 8

Железняк зазначив, що законопроєкт прийняли без пропозицій Комітету. Однак попереду ще друге читання та є час для внесення правок. Якщо до 21 лютого ніяких змін не буде, то нардепи голосуватимуть за законопроєкт вдруге.

У такому разі президент підпише законопроєкт на початку березня, а закон набере чинності у квітні.

Законопроєкт про мобілізацію – основні зміни

електронні повістки, які вважатимуться врученими після появи в електронному кабінеті. Його військовозобов’язані мають створити протягом 60 днів з дня, коли закон набере чинності;

за неявку до ТЦК після отримання повістки “ухилянтам” обіцяють санкції, зокрема – блокування рахунків чи заборона виїзду за кордон. Але таке покарання можуть призначити лише через суд;

всі громадяни віком від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти його на вимогу представника ТЦК, поліцейського чи ДПСУ;

відстрочку від мобілізації втрачають ті, хто здобуває другу вищу освіту. Також її знімають з аспірантів, які навчаються за контрактом;

мобілізація засуджених за не тяжкі злочини, якщо вони бажають служити;

при виїзді за кордон військовозобов’язаним необхідно додатково пред’являти військовий квиток з позначкою про зняття з обліку;

керівників лікарень зобов’яжуть повідомляти у ТЦК про перебування на стаціонарі осіб 18-25 років;

мобілізаційний вік знижується з 27 до 25 років;

демобілізація військовослужбовців запланована через 36 місяців служби.

Зауважимо! Можливі зміни, позаяк ще є час до другого читання, аби внести правки.

Деякі з пунктів закону є антиконституційними – зауваження омбудсмана

Раніше Дмитро Лубінець зробив допис, в якому повідомив, що має низку зауважень до законопроєкту № 10449, оскільки окремі норми документа не відповідають Конституції України.

Серед названих норм омбудсмен перерахував, зокрема, електронні повістки, виїзд за кордон, військовий облік аспірантів тощо.

Зокрема, є проблема з формулюванням “зняття” та “виключення” з військового обліку, з яким можуть виникнути “нормативні казуси”.

Також законопроєкті йдеться й про те, що військове командування може встановлювати тимчасове обмеження права громадянина України на виїзд з країни. Однак за словами омбудсмана, згідно з вимогами статті 17 Конституції України, ЗСУ та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян. Тож ці пропоновані зміни суперечать Конституції.

Проблемним виявилося питання надавання права представникам ТЦК та СП перевіряти військові квитки в громадян у віці від 18 до 60 років, яке суперечить головному документу країни. Позаяк згідно з Конституцією це можуть робити тільки поліція та прикордонники.

Утім, омбудсман на зустрічі з міністром оборони Умєровим рекомендував ухвалити закон у першому читанні, але порадив виправити проблемні пункти до другого читання.

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