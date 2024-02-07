Нардепи підтримали у першому читанні законопроєкт про мобілізацію: усе, що треба знати

Верховна Рада підтримала у першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію, повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Рада підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про посилення мобілізації. За − 243.(Я і колеги по фракції НЕ голосували), – написав нардеп.
По фракціях:
Железняк зазначив, що законопроєкт прийняли без пропозицій Комітету. Однак попереду ще друге читання та є час для внесення правок. Якщо до 21 лютого ніяких змін не буде, то нардепи голосуватимуть за законопроєкт вдруге.
У такому разі президент підпише законопроєкт на початку березня, а закон набере чинності у квітні.
Зауважимо! Можливі зміни, позаяк ще є час до другого читання, аби внести правки.
Раніше Дмитро Лубінець зробив допис, в якому повідомив, що має низку зауважень до законопроєкту № 10449, оскільки окремі норми документа не відповідають Конституції України.
Серед названих норм омбудсмен перерахував, зокрема, електронні повістки, виїзд за кордон, військовий облік аспірантів тощо.
Зокрема, є проблема з формулюванням “зняття” та “виключення” з військового обліку, з яким можуть виникнути “нормативні казуси”.
Також законопроєкті йдеться й про те, що військове командування може встановлювати тимчасове обмеження права громадянина України на виїзд з країни. Однак за словами омбудсмана, згідно з вимогами статті 17 Конституції України, ЗСУ та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян. Тож ці пропоновані зміни суперечать Конституції.
Проблемним виявилося питання надавання права представникам ТЦК та СП перевіряти військові квитки в громадян у віці від 18 до 60 років, яке суперечить головному документу країни. Позаяк згідно з Конституцією це можуть робити тільки поліція та прикордонники.
Утім, омбудсман на зустрічі з міністром оборони Умєровим рекомендував ухвалити закон у першому читанні, але порадив виправити проблемні пункти до другого читання.
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