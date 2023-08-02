Нападал в подъезде: в Кривом Роге мужчина грабил стариков

Об этом сообщили в полиции Кривого Рога.
В конце июля 44-летний мужчина ограбил двух пенсионеров из Кривого Рога.
Преступления случились 28 и 29 июля в подъездах на территории Металлургического района города. Мужчина проследил за стариками, зашел вместе с ними в подъезд и выхватил из кармана деньги, а затем скрылся.
Сотрудники отделения полиции №2 Криворожского РУП разыскали злоумышленника – им оказался 44-летний ранее судимый житель другой области.
Правоохранители задержали грабителя в порядке ст. 208 УПК РФ
Ему объявили о подозрении в краже.
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