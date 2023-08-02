Теракт в Пенсионном фонде Марганца: почему мужчина взорвал гранату и что с ним сейчас

Как рассказали в полиции, сначала посетитель взял в заложницы сотрудницу, а после переговоров со стражами порядка отпустил женщину и взорвал гранату. В настоящее время мужчина находится в больнице под конвоем. Об этом сообщил первый заместитель председателя Днепропетровской ОВА Владимир Орлов во время Единого телемарафона.
По словам Владимира Орлова, посетитель был чем-то недоволен. Мужчина взял заложницу, а потом понял, что у него ничего не получится, поэтому отпустил сотрудницу и взорвал гранату.
С осколочными ранениями находится в больнице. Состояние его стабильное, с ним конвой. Ему грозит тюрьма, – заметил Владимир Орлов.
Глава областного Пенсионного фонда пообещал, что до конца дня помещение уберут и завтра возобновят прием посетителей.
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