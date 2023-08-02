Шел 15 км пешком с тяжелыми травмами: в Днепре спасают военного, у которого 90% тела обожжено огнем

Историю раненого воина рассказали в департаменте здравоохранения.
Дмитрий попал в больницу Днепра месяц назад. При взрыве его обожгло пламенем. Более 15 километров военному пришлось пройти пешком, чтобы получить первую медицинскую помощь. После этого с тяжелыми ожогами его доставили в реанимацию ожогового отделения, где о раненом бойце заботились опытные врачи-комбустиологи.
У Дмитрия обожжено 90% тела, но самое страшное то, что огонь обжег и дыхательные пути. За месяц военный перенес 10 сложных операций, во время которых в его жизни боролись медики. Хирурги закрывали открытые раны искусственной кожей, чтобы начался процесс лечения. После этого мужчину ждали комплексная терапия и перевязки.
Когда состояние Дмитрия стабилизировалось, военного эвакуировали на дальнейшее лечение и реабилитацию.
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