Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Шел 15 км пешком с тяжелыми травмами: в Днепре спасают военного, у которого 90% тела обожжено огнем

Шел 15 км пешком с тяжелыми травмами: в Днепре спасают военного, у которого 90% тела обожжено огнем

Сегодня 15:34
просмотров

В Днепре спасали воина, у которого обожжено 90% тела.

Новости Днепра про Шел 15 км пешком с тяжелыми травмами: в Днепре спасают военного, у которого 90% тела обожжено огнем

Историю раненого воина рассказали в департаменте здравоохранения.

Дмитрий попал в больницу Днепра месяц назад. При взрыве его обожгло пламенем. Более 15 километров военному пришлось пройти пешком, чтобы получить первую медицинскую помощь. После этого с тяжелыми ожогами его доставили в реанимацию ожогового отделения, где о раненом бойце заботились опытные врачи-комбустиологи.

У Дмитрия обожжено 90% тела, но самое страшное то, что огонь обжег и дыхательные пути. За месяц военный перенес 10 сложных операций, во время которых в его жизни боролись медики. Хирурги закрывали открытые раны искусственной кожей, чтобы начался процесс лечения. После этого мужчину ждали комплексная терапия и перевязки.

Когда состояние Дмитрия стабилизировалось, военного эвакуировали на дальнейшее лечение и реабилитацию.

Новости Днепра про Шел 15 км пешком с тяжелыми травмами: в Днепре спасают военного, у которого 90% тела обожжено огнем

Читайте также:

Новости Днепра про Шел 15 км пешком с тяжелыми травмами: в Днепре спасают военного, у которого 90% тела обожжено огнемУкраїнська Новости Днепра про Шел 15 км пешком с тяжелыми травмами: в Днепре спасают военного, у которого 90% тела обожжено огнемРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре на пешеходном переходе Mercedes сбил бабушку и ребенка: появились подробности
Новости Днепра
Сегодня 14:46
В Днепре на пешеходном переходе Mercedes сбил бабушку и ребенка: появились подробности

Пожалуйста, будьте внимательны на дорогах!

В Днепре мужчина забил своего родственника до смерти
Новости Днепра
Сегодня 14:31
В Днепре мужчина забил своего родственника до смерти

В Индустриальном районе Днепра произошло убийство.

В США запустили ракету-носитель, частично изготовленную в Днепре (ВИДЕО)
Новости Днепра
Сегодня 13:52
В США запустили ракету-носитель, частично изготовленную в Днепре (ВИДЕО)

2 августа в США происходил запуск ракеты-носителя, которую частично произвели…

Сумма штрафа вас удивит: как наказали юношу в Range Rover на днепровских номерах, который слушал Лепса во Львове
Новости Днепра
Сегодня 13:09
Сумма штрафа вас удивит: как наказали юношу в Range Rover на днепровских номерах, который слушал Лепса во Львове

Галицкий суд рассмотрел дело молодого человека в Range Rover на…

Последние новости

В Днепре на пешеходном переходе Mercedes сбил бабушку и ребенка: появились подробности
В Днепре на пешеходном переходе Mercedes сбил бабушку и ребенка: появились подробности

Пожалуйста, будьте внимательны на дорогах!

Сегодня 14:46
5
просмотров
Мозаичное панно и пруд с рыбами в торговом зале: как выглядел исчезнувший детский магазин «Чебурашка» в Днепре (ФОТО)
Мозаичное панно и пруд с рыбами в торговом зале: как выглядел исчезнувший детский магазин «Чебурашка» в Днепре (ФОТО)

Магазин «Чебурашка» был открыт в Днепре в 1980-м году. Находился он Слобожанском проспекте. Продавали в магазине детские вещи и все, что связано с детьми: от игрушек и пеленок до колясок, а также одежду для мам.

Сегодня 14:37
3
просмотров
В Днепре мужчина забил своего родственника до смерти
В Днепре мужчина забил своего родственника до смерти

В Индустриальном районе Днепра произошло убийство.

Сегодня 14:31
5
просмотров
Объезд через Днепр: на Днепропетровщине на 45 дней перекроют популярную трассу
Объезд через Днепр: на Днепропетровщине на 45 дней перекроют популярную трассу

Важная информация!

Сегодня 14:14
4
просмотров
В США запустили ракету-носитель, частично изготовленную в Днепре (ВИДЕО)
В США запустили ракету-носитель, частично изготовленную в Днепре (ВИДЕО)

2 августа в США происходил запуск ракеты-носителя, которую частично произвели в Днепре.

Сегодня 13:52
4
просмотров
Сумма штрафа вас удивит: как наказали юношу в Range Rover на днепровских номерах, который слушал Лепса во Львове
Сумма штрафа вас удивит: как наказали юношу в Range Rover на днепровских номерах, который слушал Лепса во Львове

Галицкий суд рассмотрел дело молодого человека в Range Rover на днепровских номерах, который слушал Лепса во Львове.

Сегодня 13:09
8
просмотров
Жители Днепра снова могут в «Дії» изменить место жительства: видеоинструкция
Жители Днепра снова могут в «Дії» изменить место жительства: видеоинструкция

Эта услуга пока доступна не всем.

Сегодня 13:04
5
просмотров
В Днепропетровской области два дня искали пропавшего во время отдыха мужчину
В Днепропетровской области два дня искали пропавшего во время отдыха мужчину

Мужчину искали два дня.

Сегодня 12:29
5
просмотров
Кто из жителей Днепра получит в августе дополнительные выплаты от государства: обещают до 3,1 тыс грн
Кто из жителей Днепра получит в августе дополнительные выплаты от государства: обещают до 3,1 тыс грн

В конце июля Кабинет министров принял постановление, согласно которому ряд жителей страны ко Дню Независимости получат дополнительные денежные выплаты от государства.

Сегодня 12:20
8
просмотров
В Днепре на Солнечной Набережной сбили бабушку и 9-летнюю девочку: комментарий полиции
В Днепре на Солнечной Набережной сбили бабушку и 9-летнюю девочку: комментарий полиции

Сегодня, 2 августа, в Днепре на Солнечной Набережной (ранее Малиновского) произошла авария.

Сегодня 12:11
7
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх