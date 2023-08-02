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Нападав у під’їзді: у Кривому Розі чоловік грабував стареньких

Сьогодні 18:31
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У Кривому Розі, що на Дніпропетровщині, чоловік грабував пенсіонерів.

Новости Днепра про Нападав у під'їзді: у Кривому Розі чоловік грабував стареньких

Про це повідомили в поліції Кривого Рогу. 

Наприкінці липня 44-річний чоловік пограбував двох пенсіонерів з Кривого Рогу. 

Злочини сталися 28 та 29 липня у під’їздах на території Металургійного району міста. Чоловік прослідкував за старенькими, зайшов разом з ними до під’їзду та вихопив з кишені гроші, а потім втік.

Співробітники відділення поліції №2 Криворізького РУП розшукали зловмисника – ним виявився 44-річний раніше судимий житель іншої області.

Правоохоронці затримали грабіжника в порядку ст. 208 КПК України

Йому оголосили про підозру в крадіжці. 

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