Нападав у під’їзді: у Кривому Розі чоловік грабував стареньких

Про це повідомили в поліції Кривого Рогу.
Наприкінці липня 44-річний чоловік пограбував двох пенсіонерів з Кривого Рогу.
Злочини сталися 28 та 29 липня у під’їздах на території Металургійного району міста. Чоловік прослідкував за старенькими, зайшов разом з ними до під’їзду та вихопив з кишені гроші, а потім втік.
Співробітники відділення поліції №2 Криворізького РУП розшукали зловмисника – ним виявився 44-річний раніше судимий житель іншої області.
Правоохоронці затримали грабіжника в порядку ст. 208 КПК України
Йому оголосили про підозру в крадіжці.
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