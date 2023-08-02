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Объезд через Днепр: на Днепропетровщине на 45 дней перекроют популярную трассу

Сегодня 14:14
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Важная информация!

Новости Днепра про Объезд через Днепр: на Днепропетровщине на 45 дней перекроют популярную трассу

С 3 августа в Днепропетровской области перекроют трассу Т-04-32 Божедаровка — Малософиевка — Никополь.

Это связано с ремонтом моста через реку Базавлук. Объездной путь будет проходить через город Днепр.

Об этом сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Днепропетровской области.

С 3 августа на автодороге Т – 04 – 32 Божедаровка – Малософиевка – Никополь км. 53 + 688 (с. Николаевка, Криворожский район) начинаются работы по ремонту моста через р. Базавлук. Движение по мосту – запрещено, – говорится в сообщении.

Отмечается, что ориентировочный срок выполнения работ – 45 суток.

На этом участке дороги установлены соответствующие знаки – будьте внимательны! И планируйте свой маршрут во время поездок!

Схема объезда, согласованная национальной полицией:

Новости Днепра про Объезд через Днепр: на Днепропетровщине на 45 дней перекроют популярную трассу

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