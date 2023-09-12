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  • На пляжах Днепра и области проверили водоемы: нашли нестандартные отклонения

На пляжах Днепра и области проверили водоемы: нашли нестандартные отклонения

Сегодня 18:41
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Пробы отбирали в августе.

Новости Днепра про На пляжах Днепра и области проверили водоемы: нашли нестандартные отклонения

Как сообщили в областном лабораторном центре Минздрава Украины, в течение августа специалисты отобрали 33 пробы воды на разных водоемах Днепра и области. Эксперты провели полторы сотни исследований. Более 20% отобранных образцов оказались нестандартными.

На физико-химические показатели в августе области исследовали 19 проб воды. Из 233 исследований 65 (почти 28%) не соответствовали нормативам, в том числе по солевому составу воды.

О результатах проверки воды из водохранилищ на пляжах проинформировали местные власти и Госпродпотребслужбу.

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