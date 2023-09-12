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  • Убийцу еще не нашли: появилось вероятное видео нападения на 16-летнюю девушку в Пятихатках

Убийцу еще не нашли: появилось вероятное видео нападения на 16-летнюю девушку в Пятихатках

Сегодня 16:13
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Появилось вероятное видео нападения на 16-летнюю Лизу из Пятихаток, которую убили и изнасиловали.

Новости Днепра про Убийцу еще не нашли: появилось вероятное видео нападения на 16-летнюю девушку в Пятихатках

В Пятихатках на Днепропетровщине ищут убийцу 16-летней Лизы, которую нашли мертвой в кустах 5 сентября. Известно, что изуродованное тело девушки заметили на улице Привокзальной в 3 ночи.

Это дело расследуют по статье 10 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса. Это умышленное убийство сопряжено с изнасилованием или сексуальным насилием. Нападавшего до сих пор не нашли. По крайней мере, официальной информации об этом от полиции еще не поступало. Поиски подозреваемого продолжаются.

В сети распространяются видео с камер наблюдения, которые предположительно зафиксировали момент нападения на девушку. Качество ролика очень плохое. На опубликованных кадрах видно, что девушка подсвечивает себе дорогу фонариком на телефоне, а за ней следует неизвестный человек, в светлых кроссовках.

В какой-то момент нападающий ускорился и практически побежал в сторону девушки. После этого запись обрывается.

Видео опубликовал «Інформатор». 

Напомним, ранее подруга погибшей рассказала о том, какой была Лиза. Она говорит, что девушка только перешла в 11 класс и в тот вечер возвращалась домой от друзей, отмечавших начало учебного года.

Как отмечает подруга, Лиза была порядочной, воспитанной. Ни разу не было намека в стиле одежды или поведении, что могли «спровоцировать» насилие.

Жители Пятихаток неоднократно жаловались на отсутствие уличного освещения на многих улицах города.

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Новости Днепра про Убийцу еще не нашли: появилось вероятное видео нападения на 16-летнюю девушку в ПятихаткахУкраїнська Новости Днепра про Убийцу еще не нашли: появилось вероятное видео нападения на 16-летнюю девушку в ПятихаткахРусский

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